Presidente do Paraguai é internado em hospital de SP

SÃO PAULO - O presidente do Paraguai, Fernando Lugo, deu entrada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, ontem à tarde. Ainda não foram divulgados o estado de saúde do presidente paraguaio nem os procedimentos médicos adotados. O hospital afirmou que aguarda informações da assessoria de imprensa do presidente para revelar maiores detalhes de sua vinda ao Brasil.

Lugo, de 60 anos, recebeu tratamento no ano passado para um câncer linfático. Ele passou por diversas sessões de quimioterapia para combater um linfoma não-Hodgkin, um tipo de câncer que surge nos linfócitos. O presidente do Paraguai também sofre de problemas vasculares.

Lugo cancelou sua viagem ao Peru, onde assistiria à posse do presidente Ollanta Humala ontem, para receber tratamento contra o câncer no Brasil por dois dias.

Com informações da Associated Press.