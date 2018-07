Presidente do Paraguai quer 'evitar guerra civil' O novo presidente do Paraguai, Federico Franco, declarou nesta terça-feira que sua prioridade é evitar que o país entre numa "guerra civil" após a destituição de seu antecessor, Fernando Lugo, e que a relação do país com a comunidade internacional está em segundo plano. A declaração, feita a agências de notícias internacionais é destaque nos sites de vários jornais paraguaios.