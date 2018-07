Presidente do Paraguai tem alta do Sírio-Libanês O Hospital Sírio-Libanês informou ontem que o câncer linfático do presidente Fernando Lugo desapareceu completamente e o líder paraguaio, que recebeu fez quimioterapia no centro médico de São Paulo ao longo do no ano passado, recebeu alta. Lugo esteve ontem no hospital para fazer exames. Ele cancelou a visita que faria ao Peru para a posse do presidente Ollanta Humala por causa de uma gripe.