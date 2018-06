Presidente do Peru afirma que pedido de destituição é 'golpe de Estado disfarçado'

LIMA - O presidente do Peru, Pedro Pablo Kuczynski, disse nesta quarta-feira, 20, que o país enfrenta "um golpe de Estado disfarçado" com o pedido de destituição feito contra ele pelo Congresso, que debaterá e votará a questão nesta quinta-feira, 21.

"A Constituição e a democracia estão sob ataque. Estamos sob um golpe baixo sob o disfarce de interpretações legais supostamente legítimas", enfatizou Kuczynski em uma mensagem transmitida pela TV. Na ocasião, ele estava acompanhado pelos vice-presidentes Martín Vizcarra y Mercedes Aráoz.

A votação desta quinta-feira decidirá se o presidente peruano será destituído do cargo por "incapacidade moral permanente" por ter mantido relações com a Odebrecht e recebido dinheiro para beneficiá-la. Kuczynski disse que vai defender sua "capacidade moral" quando estiver na sessão do Congresso e pediu desculpas a todos os peruanos por ter sido "desleixado" ao manejar seus negócios.

"Ser descuidado e desleixado é um defeito, mas não é, não tem sido nem será jamais para mim uma ferramenta de desonestidade e muito menos de delito", disse o mandatário peruano. Kuczynski alfinetou a "atitude agressiva da maioria opositora que controla o Congresso", fazendo referÊncia ao partido de Keiko Fujimori.

Caso seja destituído, ele será o primeiro presidente a perder o cargo pelo caso Odebrecht, empresa que admitiu ter pago milhões de dólares em subornos em vários países da América Latina para conseguir contratos de obras públicas.

Protesto. Milhares de peruanos marcharam nesta quarta-feira, 20, em Lima, capital do país, contra a corrupção às vésperas da votação que decidirá se o presidente do Peru será destituído.

Quatro marionetes pretos, representando os presidentes peruanos com acusações de corrupção, lideraram a mobilização que foi organizada por vários grupos civis. "Deixem todos ir" e "Uma marcha pela democracia" foram os slogans em grandes bandeiras.

A marcha pacífica começou no fim do dia, na Plaza San Martín, a cerca de 500 metros do Palácio do Governo, e continuou ao longo da Avenida Abancay central. "Marchamos contra os corruptos da Odebrecht", disse Rosa Chávez, estudante da Universidade Nacional de São Marcos.

No final de marcha, a polícia lançou bombas de gás lacrimogêneo em um grupo que tentou chegar à Plaza San Martín através de uma rota que não tinha sido combinada com os organizadores. /AFP