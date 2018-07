Presidente do Peru lamenta a morte de Hugo Chávez

"Em nome do povo peruano e em nome da minha família, da minha esposa Nadine, queremos expressar nossas condolências e profunda tristeza para o povo irmão da Venezuela", disse Humala em um comunicado. "Nós também gostaríamos de dar um forte abraço na família do nosso amigo Hugo Chávez".

A primeira-dama Nadine Heredia expressou sua tristeza e solidariedade com o povo da Venezuela "neste momento difícil" em uma mensagem no Twitter.

Como o secretária internacional do partido governante Gana Peru, Heredia acompanhou o marido em visitas a Venezuela para se reunir com Chávez.

No início de sua carreira política, Humala, um ex-oficial militar, tinha laços estreitos com Chávez, especialmente durante a mal sucedida campanha presidencial do presidente peruano para o cargo em 2006. No entanto, Humala se distanciou de Chávez durante a campanha presidencial do Peru em 2011. As informações são da Dow Jones.