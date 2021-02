Presidente do Peru será o primeiro a receber a vacina em seu país

LIMA - O presidente interino do Peru, Francisco Sagasti, de 76 anos, será a primeira pessoa a ser vacinada contra a covid-19 em seu país, anunciou o governo neste sábado, 6.

“O presidente da República tem que ser a primeira pessoa a ser vacinada, como uma demonstração em primeiro lugar de que é uma vacina que vai ajudar a todos nós”, disse a ministra da Saúde, Pilar Mazzetti, durante entrevista a uma rádio.

As autoridades sanitárias confirmaram a chegada do primeiro lote de 300 mil doses da vacina do laboratório chinês Sinopharm para este domingo, 7. Segundo o governo, essas doses vão imunizar 150 mil pessoas do serviço de saúde "mais exposto" à covid-19.

A ministra garantiu que o presidente “queria ser vacinado no final, mas isso não é lógico, ele é o símbolo, tem de ser vacinado primeiro que nós, depois todo o pessoal de saúde”.

Mazzetti informou ainda que a vacinação começará em Lima e El Callao (cidade portuária vizinha à capital peruana) na terça-feira, 9, à tarde, enquanto as vacinas transportadas para o interior do país pelas Forças Armadas estarão disponíveis a partir de quarta-feira, 10.

O governo peruano, criticado pelo atraso na compra das vacinas enquanto países vizinhos como Chile ou Bolívia já iniciaram a imunização, anunciou nesta semana que receberá 20 milhões de doses da vacina do grupo norte-americano Pfizer, cujo primeiro lote de 250 mil unidades chegarão em março.

Lima também negocia acordos com os Laboratórios Moderna, Johnson & Johnson e Sinovac. O Peru também já comprou 14 milhões de doses da AstraZeneca, que devem chegar depois de setembro.

O país andino espera obter um total de 52 milhões de doses para vacinar 26 milhões de pessoas - a população peruana está estimada em 33 milhões.

Na sexta-feira, o Peru relatou 1,1 milhão de casos confirmados e 41.933 mortes por covid-19, com 13.493 pessoas internadas em um sistema de saúde à beira do colapso, com falta de oxigênio.

O país está agora em uma quarentena direcionada que inclui Lima e nove outras regiões, devido a um forte aumento nas infecções, mortes e internações.

"Ninguém esperava uma segunda onda como esta com crescimento tão rápido e agressivo. Esta pandemia excedeu todos os cálculos relativos à primeira onda", disse o ministro Mazzetti. / AFP