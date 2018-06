Presidente do Quênia veta benefícios a parlamentares O presidente do Quênia, Mwai Kibabi, vetou uma legislação na qual membros do Parlamento definiram um pacote de benefícios na última sessão antes das eleições nacionais. O projeto de lei adotado na última quarta-feira daria a cada parlamentar um bônus salarial de cerca de US$ 110 mil. O salário médio anual do Quênia é US$ 1,7 mil.