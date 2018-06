Presidente do Senegal demite primeiro-ministro O presidente do Senegal, Macky Sall, demitiu o primeiro-ministro do país, Abdoul Mbaye, e o substituiu pelo ministro de Justiça, Aminata Toure. Sall não revelou o motivo da decisão. Um comunicado emitido pela presidência afirmou somente que ele "agradece ao primeiro-ministro que está de saída".