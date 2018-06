Presidente do Sudão do Sul pode se reunir com rebeldes O presidente do Sudão do Sul, Salva Kiir, disse neste sábado que está pronto para se encontrar com o líder dos rebeldes no país, seu ex-vice Riek Machar, para tentar encontrar uma solução para o conflito civil. Segundo o escritório do presidente do Quênia, Uhuru Kenyatta, Kiir deu a notícia sobre um possível encontro durante uma reunião, que contou também com o presidente de Uganda, Yoweri Museveni.