Presidente do Uruguai cancela viagem à Espanha O presidente do Uruguai, José Mujica, cancelou sua viagem à Cúpula Ibero-Americana na Espanha, pois seus médicos sugeriram que ele ficasse na cama depois que um coágulo de sangue foi encontrado na sua perna direita. A XXII Cúpula, que começa amanhã em Cádiz, na Andaluzia, já não contará com as presenças dos presidentes do Paraguai, Argentina, Venezuela, Cuba e Guatemala, que por motivos diversos decidiram não ir a Cádiz.