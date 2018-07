Governos anteriores emitiram decretos por meio dos quais quase 80% dos casos eram considerados cobertos pela lei de anistia aprovada em 1986. Aliados do presidente José Mujica no Congresso Nacional do Uruguai tentaram revogar a lei em maio, sem sucesso. Agora, segundo o assessor presidencial, o governo anulará as restrições e os casos poderão ser julgados. As informações são da Associated Press.