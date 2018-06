Presidente do Uruguai recebe 42 refugiados sírios O governo do Uruguai recebeu nesta quinta-feira o primeiro grupo de refugiados sírios a chegar ao país sul-americano. O presidente José Mujica saudou os 42 refugiados quando eles chegaram ao aeroporto de Montevidéu. As cinco famílias foram levadas para uma nova casa, na periferia da capital uruguaia.