A Casa Branca não divulgou mais detalhes sobre como Obama poderá comemorar seu aniversário. No sábado (3), o presidente jogou golfe com amigos de seus tempos no Havaí e em Chicago.

A expectativa é de que alguns deles o visitem neste domingo (4) em Camp David antes de seu regresso à Casa Branca, previsto para o fim da tarde. Fonte: Associated Press.