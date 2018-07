Presidente e premiê dividem tarefas políticas Após assumir o comando do Kremlin em 2008, Dmitri Medvedev logo nomeou seu mentor, Vladimir Putin, primeiro-ministro e, quase que imediatamente, os dois dividiram as tarefas de presidente, evitando sempre dar declarações contraditórias. "Putin controla o governo, enquanto Medvedev cuida da política externa", afirmou Michael Emerson, pesquisador do Centre for European Policy Studies. "Apesar de o presidente ter interesse em assuntos domésticos, ele evita questionar as decisões do primeiro-ministro." De acordo com o especialista, Putin tem como prioridade manter seu "poder vertical" e recuperar o respeito pela Rússia como uma grande potência no âmbito internacional.