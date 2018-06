Presidente egípcio afasta o ministro da defesa e nomeia um vice-presidente

Um porta-voz disse que o presidente do Egito ordenou o afastamento do Ministro da Defesa e cancelou as emendas constitucionais que dão amplos poderes aos generais.

O presidente Mohamed Morsi também indicou um juiz, Mahmoud Mekki, como vice-presidente.

As decisões anunciadas neste domingo, 12, são imediatas. O porta-voz Yasser Ali disse que o presidente indicou Abdel-Fattah el-Sissi como o novo Ministro da Defesa.

Ele substitui Hussein Tantawi, que liderava o conselho militar que governou o Egito por 17 meses após a saída de Hosni Mubarak do poder em fevereiro de 2011.

O número 2 do conselho militar, Sami Ennan, também foi afastado.