Presidente egípcio pede formação de novo gabinete O novo presidente o Egito, Abdel-Fattah el-Sisi, o pediu ao primeiro-ministro que forme um novo gabinete de governo nesta segunda-feira, dando continuidade à transição, no mesmo dia em que mais de 100 partidários do presidente deposto no ano passado, Mohammed Morsi, foram sentenciados a uma anos de prisão no mais recente julgamento em massa do país.