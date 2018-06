Presidente egípcio pode adiar referendo sobre Constituição, diz TV

Seus comentários foram transmitidos pela emissora de TV egípcia privada CBC.

Uma das exigências da oposição ao presidente do país, Mohamed Mursi, é que ele suspenda o referendo sobre uma Constituição que ele apoiou por meio de uma assembleia dominada por islâmicos, que seria então levada a referendo no dia 15. A oposição também listou outras condições para participar de um diálogo nacional com Mursi.

(Reportagem de Yasmine Saleh)