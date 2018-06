Presidente eleita da Coreia nomeia ministro de Finanças

Hyun Oh-seok, 62, que comanda o Instituto para o Desenvolvimento da Coreia, será o ministro das Finanças e vice-primeiro-ministro para assuntos econômicos do novo governo, disse neste domingo o comitê presidencial de transição. Park será empossada como a 18ª presidente do país no dia 25 de fevereiro para um mandato único de cinco anos.

Hyun que substituirá o atual ministro, Bahk Jae-wan, no cargo desde 2011, terá como objetivo colocar em prática as promessas de campanha de Park de impulsionar os gastos com o bem-estar da população, criar mais vagas de trabalho e ampliar o crescimento do país, após um avanço de 2% no último ano, o mais fraco desde 2009. As informações são da Dow Jones.