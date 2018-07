Presidente eleito do México anuncia equipe de transição

CIDADE DO MÉXICO - O presidente eleito do México, Enrique Peña Nieto, apresentou nesta terça-feira, 4, os membros da equipe encarregada de coordenar os esforços da transição entre os governos. Ele toma posse em 1° de dezembro.

O líder do grupo será Luis Videgaray, chefe da campanha de Peña Nieto. Também foi formada uma equipe responsável pelo diálogo político e questões de segurança, que será liderada pelo ex-governador Miguel Angel Osorio Chong.

Nieto, ex-governador do populoso Estado do México, afirmou que não necessariamente os membros da equipe de transição terão algum cargo na nova administração. O mais alto tribunal eleitoral mexicano rechaçou na sexta-feira o pedido de cancelamento das eleições feito pelo candidato que ficou em segundo lugar, Andrés Manuel López Obrador, ratificando assim a vitória do candidato do Partido Revolucionário Institucional (PRI).

