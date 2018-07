Presidente eleito do Peru inicia giro por países sul-americanos amanhã

LIMA - O presidente eleito do Peru, Ollanta Humala, inicia um giro por países sul-americanos na quinta-feira, 9, para "fomentar a unidade regional", segundo comunicado de seu escritório.

Humala venceu o segundo turno da eleição presidencial peruana no último domingo e sua posse está prevista para 28 de julho.

Sua primeira viagem depois da eleição começará amanhã em Brasília, onde Humala deve se reunir com a presidente Dilma Roussef. Na sexta-feira, ele deve se encontrar com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

No sábado, Humala segue para Assunção, para uma reunião com o presidente paraguaio, Fernando Lugo. Na segunda-feira, ele deverá ir a Montevidéu para reunir-se com o presidente do Uruguai, José Mujica.

A parada seguinte será Buenos Aires, onde Humala deverá se reunir com a presidente Cristina Kirchner na terça-feira. O giro deve terminar na quarta, em Santiago, num encontro com o presidente chileno, Sebastián Piñera.

Segundo o comunicado, Humala pretende também visitar Equador, Colômbia, Venezuela e Bolívia, mas numa ocasião posterior, com data ainda a ser divulgada.

