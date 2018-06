Presidente eleito toma posse e promete diálogo O centro-esquerdista Luis Guillermo Solís tomou posse ontem como presidente da Costa Rica, em cerimônia no Estádio Nacional. Solís substitui Laura Chinchilla. Em seu discurso, ele prometeu combater a desigualdade social, a corrupção e abrir um diálogo com todos os setores do país. Até pouco tempo desconhecido na Costa Rica, o acadêmico e político chega ao poder tendo obtido 78% dos votos no segundo turno. Vários líderes latino-americanos estiveram presentes na posse.