Presidente escolhe novo primeiro-ministro para o Iraque

O presidente do Iraque, Fuad Masum, e o maior bloco político do país, a Aliança Nacional, escolheram Haider Al Abadi para o cargo de primeiro-ministro, de acordo com a mídia estatal, desencadeando um possível conflito político dentro do governo. A decisão de Fuad Masum em nomear Al Abadi coloca a presidência iraquiana em rota de choque com o atual primeiro-ministro do país, Nouri al-Maliki, que está disputando o seu terceiro mandato de quatro anos.

Abadi, que é um porta-voz do Partido Dawa, de Maliki, havia sido eleito para o cargo de vice-representante do Parlamento em julho. Ele tem agora 30 dias para escolher um novo gabinete de ministros, que será apresentado ao legislativo para possível aprovação. Do outro lado da disputa, o atual premiê Maliki já ameaçou iniciar uma ação legal contra o presidente Masum e deu sinais de que pode usar forças de segurança para defender sua manutenção no cargo. Fonte: Dow Jones Newswires.