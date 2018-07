Presidente está 9 pontos na frente de rival Mesmo com 55% dos eleitores apontando a piora na economia americana nos últimos quatro anos, Barack Obama se mantém 9 pontos porcentuais na frente do republicano Mitt Romney no cenário nacional, segundo pesquisa divulgada ontem pela TV CNBC. Obama tem 43% das intenções de voto, contra 34% de Romney. Para os americanos consultados, o presidente terá mais condições de criar empregos no país.