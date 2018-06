Presidente faz reuniões para libertar meninas na Nigéria Um conselheiro afirmou que o presidente da Nigéria, Goodluck Jonathan , reuniu-se ao longo da noite de sábado com seu time de segurança, representantes da escola atacada e oficiais do governo e emitiu uma nova diretiva para que "tudo seja feito" para libertar as 276 meninas sequestradas após um ataque de extremistas islâmicos.