Presidente francês diz que UE discutirá terrorismo em fevereiro

PARIS - O presidente François Hollande disse nesta sexta-feira, 16, que o Conselho Europeu, que reúne chefes de Estado e de governo do bloco, vai discutir a questão do terrorismo em sua próxima reunião, marcada para fevereiro.

Os líderes dos 28 países da União Europeia vão debater a criação de um sistema semelhante ao existente nos Estados Unidos, que registra o nome e rotas de voo de passageiros. O objetivo é acompanhar a movimentação de suspeitos de terrorismo. Também serão debatidas novas medidas de vigilância na internet, entre outras ações, declarou Hollande.

Segundo ele, as forças policiais francesas trabalham em cooperação com colegas de países vizinhos, principalmente "neste preciso momento" com a polícia belga.

As declarações de Hollande foram feitas depois de a promotoria de Paris ter informado que a polícia francesa deteve duas pessoas suspeitas de ligação com a célula belga que foi desmantelada na noite de quinta-feira.

Em ações separadas, a França deteve oito homens e quatro mulheres suspeitos de ligação com os homens que atacaram o jornal Charlie Hebdo e um mercado kosher na semana passada, que levaram à morte de 17 pessoas. / Dow Jones Newswires