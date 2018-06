Presidente francês pede formação novo governo

Um novo grupo de ministros deve ser anunciado amanhã, informou o presidente francês em comunicado. A dissolução do corpo de ministro veio após críticas abertas contra o presidente por parte dos chefes das pastas de Economia, Arnaud Montebourg, e Educação, Benoît Hamon, durante o fim de semana.

Após as tensões criadas com as falas dos ministros de que o governo deveria focar menos em redução do déficit e mais em fortalecimento da demanda com o corte de impostos, o primeiro-ministro apresentou a dissolução do governo ao presidente. Hollande pediu a formação de um novo governo à Manuel Valls, que deve ser mantido no cargo. Fonte: Dow Jones Newswires.