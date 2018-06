Presidente grego convoca partidos para negociar governo

Os líderes das legendas conservadora, socialista e radical esquerdista, que não conseguiram chegar a um acordo nesta semana, se encontrarão com Papoulias às 6 horas (pelo horário de Brasília) e o presidente posteriormente se reunirá com os chefes de partidos menores, incluindo o neonazista Aurora Dourada, de acordo com comunicado divulgado neste sábado.

Se os partidos não forem capazes de estabelecer um consenso até a próxima quinta-feira, novas eleições terão de ser convocadas em junho. Os credores internacionais do país alertaram para o fato de que novos empréstimos não serão liberados, se houver qualquer hesitação quanto as reformas estruturais exigidas para colocar a economia grega em ordem após décadas de gastos excessivos por parte do Estado.

Mas o país está profundamente dividido em relação às duras medidas de austeridade impostas como condição para o recebimento dos fundos de resgate da União Europeia (UE) e do Fundo Monetário Internacional (FMI) e a crise trouxe de volta o fantasma de um possível default ou, até mesmo, de uma saída da Grécia da zona do euro. As informações são da Dow Jones.