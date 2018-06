Presidente há 33 anos, Mugabe é reeleito no Zimbábue Robert Mugabe foi declarado, neste sábado, vencedor da corrida presidencial do Zimbábue. Os resultados oficiais anunciados pela Comissão Eleitoral do país mostram que Mugabe recebeu 61% dos votos contra 34% do adversário Morgan Tsvangirai. Mugabe tem 89 anos e está há 33 anos no poder.