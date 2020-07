Presidente interina da Bolívia é diagnosticada com coronavírus

A presidente interina da Bolívia, Jeanine Áñez, informou nesta quinta-feira, 9, ter sido diagnosticada com o novo coronavírus. Áñez afirmou estar bem e em isolamento.

"Testei positivo para a Covid19, estou bem, trabalharei do meu isolamento. Juntos, vamos adiante", escreveu Áñez em sua conta no Twitter. "Vou ficar em quarentena uns 14 dias até que faça outro exame. Eu me sinto bem", disse a presidente interina em um vídeo publicado na mesma conta.