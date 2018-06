Megarif, que também é presidente do Parlamento, afirmou que três de seus seguranças foram feridos em confrontos que se arrastaram desde a madrugada até a manhã de sábado. O ataque ocorreu menos de um mês após o Parlamento declarar que o sul do país é uma zona militar restrita e fechar as fronteiras da região para impedir a entrada de armas e imigrantes ilegais. As informações são da Associated Press.