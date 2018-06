Presidente libanês inicia consultas para novo governo O presidente do Líbano, Michel Suleiman, começou nesta quarta-feira consultas políticas com os principais líderes do país para a formação de um novo governo, após a oposição, representada pela coalizão 14 de Março, pedir a renúncia do primeiro-ministro Najib Mikati. No sábado, Suleiman pediu a Mikati que fique no cargo até existir um consenso sobre um novo nome e o premiê concordou. A secretária de Estado norte-americana, Hillary Clinton, alertou hoje que um "vácuo de poder" pode ser perigoso no Líbano e levar o país a um cenário de violência, como ocorre na vizinha Síria. Foi o assassinato do chefe da inteligência libanesa, o general Wissan al-Hassan, na sexta-feira passada, o estopim para atual crise no Líbano. O bloco 14 de Março acusa o governo sírio de ser o mandante do atentado, que deixou outras sete pessoas mortas em Beirute oriental, setor cristão da cidade.