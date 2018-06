Presidente não divulgará declaração de renda, diz assessora de Trump 

A conselheira do presidente Donald Trump Kellyanne Conway disse neste domingo, 22, que ele não tem planos para divulgar sua declaração de renda, sob argumento de que a população não estaria interessada no assunto. A decisão de não divulgar a declaração vai contra uma tradição entre candidatos e presidentes dos EUA. Rompe também com a promessa de campanha de Trump.

Ele disse que não poderia divulgar os documentos porque eles estariam sob “auditoria” e os tornaria público assim que a investigação terminasse. “A resposta da Casa Branca é que ele não divulgará sua declaração de renda”, declarou Kellyanne ontem à emissora ABC. “As pessoas não ligam para isso”, disse.

“Eles votaram nele e a maioria dos americanos está muito mais focada em como sua própria declaração de renda ficará sob a presidência Trump.” Presidentes nos Estados Unidos não são obrigados a apresentar tal declaração, mas desde Richard Nixon esta em tem sido uma prática rotineira e voluntária. / W. POST