Presidente pede pressa a novo premiê de Portugal Portugal tem pressa na formação de um novo governo. Ao menos na visão do presidente do país, Aníbal Cavaco Silva, que ontem se reuniu com o futuro primeiro-ministro português, Pedro Passos Coelho. Eleito no domingo, o economista de 46 anos, líder do Partido Social Democrata (PSD), deve formar seu gabinete nas próximas duas semanas, substituindo o Partido Socialista (PS).