Presidente promete voltar ''em breve'' O líder iemenita, Ali Abdullah Saleh, em tratamento médico na Arábia Saudita após ter sido gravemente ferido em um ataque contra o palácio presidencial no começo deste mês, está bem de saúde e deve reassumir o comando do país "em breve". A informação foi divulgada em um comunicado oficial do secretário de imprensa do presidente, Ahmed al-Sufi. "O presidente fará um discurso dentro de 48 horas", informou al-Sufi. Dezenas de milhares de pessoas em várias cidades do país foram às ruas, ontem, pedir que Saleh renuncie após quase 33 anos no poder.