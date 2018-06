Presidente queniano demite ministro do Interior O presidente do Quênia Uhuru Kenyatta demitiu seu ministro do Interior e aceitou a entrega do cargo do seu chefe de polícia. O comunicado foi feito após o grupo extremista islâmico somali Al-Shabab cruzar a fronteira e atacar uma pedreira no condado de Mandera, norte do país. No ataque, 36 pessoas, todas não muçulmanas, foram mortas.