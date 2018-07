Presidente recém-eleito da Somália escapa de atentado O presidente recém-eleito da Somália, Hassan Sheikh Mohamud, escapou de um atentado contra o hotel onde reside temporariamente, em Mogadiscio, capital do país. Duas explosões próximas ao portão do local mataram pelo menos uma pessoa, afirmou o policial Yusuf Ali, que estava próximo ao hotel Jazeera quando a bomba foi detonada. Mohamud estava reunido com o presidente do Quênia na hora do ataque, afirmou a missão da União Africana na Somália, mas nenhuma autoridade ficou ferida.