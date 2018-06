Presidente recolhe sugestões de candidatos que derrotou

O presidente argentino Mauricio Macri colocou em prática ontem o apelo por união que reiterou durante sua posse, na quinta-feira. Ele recebeu na Casa Rosada quatro dos cinco candidatos que derrotou.

O primeiro a visitá-lo foi seu rival no segundo turno, Daniel Scioli. Embora não fossem amigos, os dois empresários mantinham uma boa relação antes da eleição. Scioli era governador da Província de Buenos Aires, enquanto Macri administrava a capital do país. Ambos tiveram dois mandatos consecutivos nessas funções e governaram por oito anos.

Na última etapa da campanha, o pacto de não agressão foi descumprido. Scioli chamou Macri de “convencido do Bairro Parque”, uma alusão à origem social do presidente, filho de um dos empresários mais ricos do país. Macri respondeu que Scioli estava desconfigurado pelo kirchnerismo.

Ao sair da reunião com o rival, o peronista relatou os pontos em comum. “Sugeri que ele proteja o que eu defendi, o salário, o trabalho e dê condições para crescimento. Acho que o diálogo contribui para atrair investimentos”, afirmou Scioli, um dos peronistas que foram à posse do novo presidente, boicotada pela maioria dos políticos que seguem a ex-presidente Cristina Kirchner.

Scioli pediu também que Macri adote uma de suas promessas, um piso para aposentados que fortaleceria o consumo interno. “Nas últimas semanas, sabemos que houve um movimento de preços”, alertou o ex-candidato, que pelo menos até 2017, quando haverá votação parlamentar, não terá cargo eletivo.

O peronista se dispôs a emprestar sua imagem para buscar investimentos, caso isso sirva para indicar maturidade política no país. Ele disse ter lembrado a Macri de sua responsabilidade com os 48,7% de eleitores que o escolheram. O presidente alcançou 51,3% dos votos.

O segundo visitante foi o ex-kirchnerista e deputado Sergio Massa, que teve no primeiro turno 21,3% dos votos. Massa levou 12 projetos de lei que gostaria de ver aprovados. A oferta pareceu ser mais um passo para consolidar o apoio de sua bancada a Macri na Câmara. No Senado, o kirchnerismo terá 45 dos 72 assentos e o presidente será obrigado a negociar apoio.

A ex-candidata Margarita Stolbizer também salientou os pontos de alinhamento. “Encontramos coincidências na luta contra a corrupção, que ele destacou na posse. Houve perseguição a trabalhadores do Estado para dar lugar a militantes políticos”, afirmou a deputada. Luis Rodríguez Saá, peronista que apoiou Scioli no segundo turno, elogiou a iniciativa. “Há um ar novo, temos de aproveitá-lo”, afirmou.

O único ex-candidato a recusar o convite de Macri foi Nicolás del Caño, o mais à esquerda entre os que disputaram a eleição. Ele disse que a reunião seria inútil porque Macri “representa um governo pró-empresários de direita” e não aceitaria nenhuma de suas propostas, como a de nacionalizar completamente a exploração de petróleo.