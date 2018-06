Presidente reconhece derrota nas urnas O presidente do Senegal, Abdoulay Wade, reconheceu ontem ter sido derrotado nas urnas pelo ex-primeiro-ministro Macky Sall. O segundo turno das eleições presidenciais no Senegal ocorreu ontem em meio a protestos contra o presidente Wade, que tentava seu terceiro mandato - em violação às leis do país. Em Dacar, a polícia disparou gás lacrimogêneo do lado de fora das seções eleitorais.