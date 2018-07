Presidente rejeita desmobilizar tropas e alerta para chance de guerra com Sudão O presidente do Sudão do Sul, Salva Kiir (foto), disse ontem que não vai retirar suas tropas da região produtora de petróleo de Heglig, na fronteira com o Sudão. Em discurso no Parlamento, ele rejeitou pedidos das Nações Unidas e da União Africana para desocupar militarmente a região após dias de confronto com tropas sudanesas. Kiir pediu aos parlamentares que mobilizem apoio de suas bases políticas e preparem-se para uma guerra, caso Cartum se recuse a negociar.