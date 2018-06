Presidente russo lança alerta contra escudo antimísseis O presidente da Rússia, Dmitry Medvedev, disse nesta sexta-feira que o escudo antimísseis que os Estados Unidos e a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) estão montando atualmente na Romênia e na Turquia, cujo objetivo declarado é conter uma suposta ameaça balística do Irã, desequilibrará a atual paridade nuclear entre os EUA e a Rússia e levará Moscou a retaliar. A Rússia sempre rejeitou as justificativas dos EUA de que o objetivo do escudo antimísseis é dirigido contra o Irã e afirma que o sistema irá minar a capacidade de resposta nuclear de Moscou.