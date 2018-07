Presidente Saleh diz que renunciará após 33 anos O presidente do Iêmen, Ali Abdullah Saleh, disse ontem que deixará o cargo, mas não transferirá o governo para a oposição. "Rejeito o poder, e deixarei o poder nos próximos dias", declarou, em discurso transmitido pela TV estatal. A ativista iemenita Tawakkul Karman, laureada sexta-feira com o Nobel da Paz, recebeu o anúncio com ceticismo. "Em geral, não acreditamos no que ele diz", afirmou. A repressão a protestos contra os 33 anos de regime deixaram centenas de mortos e milhares de feridos este ano.