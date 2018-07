Presidente sírio quer reforma contra 'gangues armadas'

Assad afirmou aos ministros que "o povo sírio havia recebido bem as reformas, mas que ataques estrangeiros se intensificaram no momento em que a situação no país começava a avançar."

O presidente sírio acusou as forças ocidentais de ter "pouco interesse nas reformas", buscando em vez disso "pressionar a Síria a pagar o preço por sua postura contra esquemas estrangeiros elaborados fora da região."

"Apesar de tudo, um processo de reformas está acontecendo", assegurou ele, destacando que as decisões da Síria são "soberanas e não relacionadas a instruções estrangeiras."

Os ministros de Venezuela e Cuba fazem parte de uma delegação de países latino-americanos esquerdistas que viajou à Síria para "mostrar apoio." As informações são da Dow Jones.