Presidente sul-africano demite dois ministros

Zuma demitiu o ministro para Governança Cooperativa, Sicelo Shiceka, acusado de violar a ética do governo e desperdiçar verbas, e a ministra das Obras Públicas, Gwen Mahlangu-Nkabinde. A ministra das Obras Públicas é acusada de ter desviado recursos em um contrato de aluguel do prédio do quartel-general da polícia em Pretória, acusação que também pesa contra o chefe da polícia nacional Bheki Cele.

O presidente anunciou as demissões em um breve pronunciamento à mídia, numa medida que os críticos afirmam deveria ter sido tomada há bastante tempo, informa o Wall Street Journal. "O presidente deveria ter tomado as medidas há bastante tempo", disse Athol Trollip, líder no Parlamento do partido da Aliança Democrática, da oposição. "Mas acredito que seja melhor tarde do que nunca".

As informações são da Dow Jones.