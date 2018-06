Presidente Sul-Coreana promete punição por naufrágio A presidente da Coreia do Sul, Park Geun-Hye, reuniu-se hoje com parentes dos passageiros desaparecidos após o naufrágio de uma balsa no mês passado. Ela prometeu que qualquer pessoa criminalmente responsável pelo acidente será "severamente punida" e confirmou que o número de mortes subiu para 244.