Presidente sul-coreano irá à Rússia para discutir desnuclearização com Putin

SEUL - O presidente sul-coreano Moon Jae-in anunciou que fará uma viagem de Estado à Rússia no fim deste mês para discutir a desnuclearização da península coreana e fortalecer os lanços econômicos com o governo de Vladimir Putin. A passagem de Moon será a primeira visita oficial de um presidente sul-coreano a Moscou nos últimos 19 anos.

"O objetivo da viagem é discutir uma cooperação prática com a Rússia", informou o porta-voz do gabinete presidencial sul-coreano, Kim Eui-Kyeom. "O presidente Moon planeja discutir com (o presidente russo, Vladimir) Putin fórmulas para estabelecer a paz e a desnuclearização da península coreana."

A visita será realizada entre os dias 21 e 23 de junho. Outro tópico que será tratado nas conversas entre Moon e Putin é a cúpula histórica entre o presidente americano Donald Trump e o líder norte-coreano Kim Jong-un.

Além das reuniões de Estado, a agenda de Moon inclui um discurso na Assembleia Federal da Rússia, a Duma, e a presença no jogo da seleção sul-coreana contra o México na Copa do Mundo, marcado para o dia 23 de junho. //EFE