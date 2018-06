Presidente sul-coreano visita ilhas em disputa com Japão e provoca crise O governo do Japão convocou ontem seu embaixador na Coreia do Sul, após o presidente sul-coreano, Lee Myung-bak (foto), visitar ilhas que são alvo de disputa entre os dois países. Lee é o primeiro líder de Seul a fazer a viagem às ilhas - chamadas de Dokdo, na Coreia do Sul, e de Takeshima, no Japão. Localizadas em um ponto equidistante em relação aos dois países, elas ficam próximas a importantes pesqueiros e teriam depósitos de gás natural. Na noite de ontem, em Tóquio, o primeiro-ministro japonês, Yoshihiko Noda, afirmou que as ilhas pertencem ao seu país "historicamente e pela lei". "A visita é incompatível com a posição do Japão e, portanto, inaceitável", declarou Noda.