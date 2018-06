Presidente ucraniano ordena corredor para saída de civis

Em comunicado divulgado nesta terça-feira, Poroshenko ordenou que agências de segurança organizem meios de transporte e locais para a realocação com o objetivo de ajudar civis a deixarem as áreas afetadas.

Em maio, a agência de refugiados da Organização das Nações Unidas (ONU) disse que as tensões na Ucrânia haviam resultado em cerca de 10 mil desalojados, tanto da anexação russa da Crimeia quanto da violência no leste do país.

O breve comunicado de Poroshenko não deu detalhes sobre onde os civis serão realocados ou que tipo de acomodação estará disponível para eles.

Durante sua posse, no sábado, Poroshenko disse que concederia anistia a qualquer insurgente que baixasse suas armas e não estivesse envolvido no derramamento de sangue. Na ocasião, ele encorajou a criação de um corredor de segurança para que os rebeldes fossem para a Rússia, mas descartou qualquer possibilidade de negociação com "gângsters e assassinos" que fizessem parte do grupo. Fonte: Associated Press.