Presidente ucraniano vai propor cessar-fogo

Poroshenko fez as declarações durante a abertura de uma reunião do Conselho de Segurança do país. Segundo a Interfax, ele disse que "um cessar-fogo será proposto como o início da implementação do plano de paz do presidente".

A Ucrânia tem lutado para conter a insurgência de separatistas armados pró-Rússia, que tomaram prédios do governo, realizaram referendos e declararam independência de territórios. Mais de 300 pessoas já morreram, dentre elas 49 soldados mortos quando um avião militar de transporte ucraniano foi derrubado no sábado. Fonte: Associated Press.