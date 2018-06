Presidente ucraniano viaja para China

A decisão do presidente Yanukovych de optar pelo acordo com a Rússia e embargar as conversas com a UE levou milhares de pessoas às ruas desde a semana passada e causou a revolta da oposição. Os protestos dos últimos dias foram violentos e reuniram cerca de 300 mil manifestantes. Para acabar com o sentimento de raiva da população, o presidente tenta renovar as negociações com os líderes da zona do euro.

Os líderes comunistas da China condenam esses movimentos populares, apesar de pregarem uma política rigorosa de não intervir em assuntos de outros países. Ainda assim, o apoio econômico chinês poderia reforçar a posição de Yanukovych em meio aos problemas na economia da Ucrânia.

Pequim tem comprado armas ucranianas e busca acordos com o rico setor agrícola do país para que se torne uma fonte de alimentos a China.

Depois de o parlamento ucraniano fracassar na aprovação da moção de censura contra o presidente ontem, os protestos na praça da Independência continuam e os líderes dos movimentos se comprometeram a manter as manifestações ativas.

Milhares de pessoas ainda estavam nas ruas nesta manhã e sacerdotes ortodoxos entoavam orações na capital ucraniana. Os manifestantes montaram dezenas de barracas na praça e bloquearam várias ruas principais da capital com barricadas de madeira. Fonte: Associated Press.