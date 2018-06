Presidentes da América Latina torcem por recuperação de Chávez

HAVANA - O presidente de Cuba, Raúl Castro, afirmou, durante discurso feito em Havana, que "está ao lado" do presidente Chávez"de Chávez. "Nesse momento crucial para a Venezuela e para a nossa América, estamos, como sempre, ao lado do presidente Chávez."

O líder venezuelano está em Cuba, onde passou por uma cirurgia para retirar células malignas na região da pélvis. De acordo com o último informe médico, lido pelo vice-presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, o estado de saúde de Chávez é "favorável".

Castro se dirigiu à população da Venezuela ao lembrar a reeleição do líder bolivariano em outubro deste ano. "A histórica vitória do companheiro Hugo Chávez Frias nas recentes eleições presidenciais mostra que um povo, quando tem razões importantes para defender, não pode ser desviado do caminho soberano que livremente escolheram."

Na quinta-feira, O presidente do Uruguai, José Mujica, afirmou que deseja viajar a Cuba para dar seu apoio a Chávez. Um dia antes, ele havia enviado uma carta ao líder bolivariano desejando-lhe uma "recuperação rápida".

O presidente uruguaio se mostrou confiante da recuperação de Chávez. "Todos nós lhe desejamos uma rápida recuperação, que volte o quanto antes com sua força, humor e companheirismo."

O presidente do Peru, Ollanta Humala, também disse estar disposto a visitar Chávez em Cuba "se necessário". "Força presidente Chávez, aqui estamos todos orando por sua saúde, o povo peruano se solidariza e lhe manda força para você tenha coragem e continue assumindo suas funções na Venezuela."